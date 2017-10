POL-MA: Mannheim-Oststadt: Scheiben an sechs PKW eingeschlagen und Gegenstände gestohlen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Im Bereich des Polizeireviers Mannheim-Oststadt kam es in der Zeit von Sonntag, 19:30 Uhr bis Montag, 22:10 Uhr, zu sechs PKW-Aufbrüchen. In allen Fällen schlug der bislang unbekannte Täter jeweils eine Scheibe ein und gelangte so ins Innere.

In dem Parkhaus eines Hotels am Friedrichsplatz, wurden ein Peugeot, ein VW und ein Mercedes-Benz aufgebrochen. Ob aus den Fahrzeugen etwas gestohlen wurde, ist derzeit unklar. In der Keplerstraße brach der bislang Unbekannte einen VW Golf Variant auf, der ebenfalls in einem Parkhaus stand. Aus dem Kofferraum wurde eine Notebooktasche mit Computerkabel gestohlen.

Während aus einem Fiat in der Stresemannstraße nichts entwendet wurde, ließ der Täter aus einem Renault Clio, der in der Rheinvorlandstraße stand, ein mobiles Navigationsgerät und persönliche Dokumente mitgehen.

Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die im Tatzeitraum, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

