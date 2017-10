POL-MA: Mannheim-Oststadt: Umhängetasche und Rucksack aus Fahrzeug gestohlen - Wer hat etwas gesehen?

Mannheim (ots) - Am Montag, zwischen 9:30 Uhr und 14:45 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in der Collinistraße einen Iveco auf. Wie der Unbekannte das Fahrzeug entriegelte, ist derzeit unklar. Aus dem Innenraum wurden eine gelbe Umhängetasche und ein roter Adidas-Rucksack gestohlen. Im Rucksack befanden sich Handyzubehör und eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten. Die entwendete Umhängetasche konnte in unmittelbarer Nähe aufgefunden werden. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell