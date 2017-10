POL-MA: Mannheim-Neckarau: Über Fenster in Gaststätte eingedrungen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - In der Nacht zum Dienstag, gegen 1:10 Uhr, kam es in der Neckarauer Straße, in Höhe der Lettestraße, zu einem Gaststätteneinbruch. Ein bislang unbekannter Täter hatte zunächst an einem Fenster den Rollladen hochgeschoben und war dann über dieses in das Lokal eingestiegen. Im Inneren wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen stahl der Einbrecher eine Registerkasse. Der Diebstahl- und Sachschaden lässt sich derzeit nicht beziffern.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

