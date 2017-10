POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Unfall in der Waldhofstraße - Verursacher flüchtet Richtung Innenstadt - Wer kann Hinweise geben ?

Mannheim (ots) - Ein bislang nicht ermittelter Autofahrer krachte am Montagabend kurz vor 22 Uhr gegen einen in der Waldhofstraße am rechten Fahrbahnrand abgestellten Peugeot, welcher in der Folge durch den Aufprall gegen einen weiteren Mazda geschleudert wurde.

Obwohl an beiden Autos beträchtlicher Sachschaden (fast 6.000 Euro) entstand, kümmerte sich der Verursacher nicht weiter um die Angelegenheit und entfernte sich nach Angaben eines Zeugen unerlaubt in Richtung Innenstadt. Aufgrund des starken Aufpralls müsste auch der verursachende Wagen massive Schäden im Frontbereich aufweisen.

Ein Anwohner nahm Unfallgeräusche wahr, konnte aber nur sagen, dass es sich evtl. um einen grauen/silbernen Wagen gehandelt haben könnte.

Aufgrund der Unfallörtlichkeit - neben einer Straßenbahnhaltestelle - und der heftigen Kollision könnten Zeugen auf den Vorfall aufmerksam geworden sein. Diese werden daher dringend gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0, in Verbindung zu setzen.

