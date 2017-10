POL-MA: Mannheim-Neckarau: An der Kreuzung hats gekracht - Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarau (ots) - Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden von rund 7.500 Euro ereignete sich am frühen Montagnachmittag an der Kreuzung Steubenstraße/Speyerer Straße im Stadtteil Neckarau. Ein 64-jähriger Mann war gegen 13.30 Uhr mit seinem VW-Polo auf der Steubenstraße in Richtung Lindenhof unterwegs. An der Kreuzung zur Speyerer Straße missachtete er nach derzeitigem Erkenntnisstand das Rotlicht der Ampel und bog nach links in die Speyerer Straße ab. Dabei stieß er mit einem Linienbus der RNV zusammen, der in der Speyerer Straße in Richtung Neckarauer Straße fuhr und die Steubenstraße überquerte.

Da beide Unfallbeteiligte unterschiedliche Schilderungen zum Unfallablauf abgaben, sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier MA-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell