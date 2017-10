POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Zwei Autos aufeinandergeschoben und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend im Stadtteil Mannheim-Neckarstadt schob ein unbekannter Autofahrer zwei Autos aufeinander und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der Unbekannte war mit seinem Auto gegen 21 Uhr auf der Waldhofstraße stadteinwärts unterwegs. Aus bislang unbekanter Ursache prallte er gegen einen Peugeot, der zwischen Lortzingstraße und Laurentiusstraße am Straßenrand geparkt war und schob ihn auf einen davor abgestellten Mazda. Im Anschluss wurden die beiden Fahrzeuge gegen einen Baumschutzbügel geschoben. Der Unfallverursacher hielt kurz an und fuhr anschließend in Richtung Innenstadt davon. Durch den Aufpralllärm wurde eine Zeugin aufmerksam und konnte ein graues oder silbernes Fahrzeug beobachten, das mit starken Beschädigungen an der Fahrzeugfront davonfuhr. Nähere Informationen zum unfallverursachenden Fahrzeug konnte bislang nicht in Erfahrung gebracht werden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4045 zu melden.

