POL-MA: Mannheim: BMW aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) - Am Montagabend, zwischen 18:30 Uhr und 19:30 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter die Beifahrerscheibe eines am Friedrichsplatz geparkten BMW ein und entwendete einen Geldbeutel samt Bargeld und diversen Wertgegenständen. Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Das Auto war zur Tatzeit in der Nähe eines Restaurants geparkt. Möglicherweise haben Gäste oder Passanten auffällige Beobachtungen gemacht. Sachdienliche Hinweise werden beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt (Tel.: 0621 3301-0) erbeten.

