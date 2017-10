POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Laptops aus Autos gestohlen - Wer hat etwas gesehen?

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) - Ein bislang unbekannter Täter brach am Montagabend, zwischen 18:10 Uhr und 18:25 Uhr, zwei Autos der Marke Audi in der Tiefgarage eines Hotels in der Schwetzinger Straße auf und entwendete jeweils einen Laptop, die dazugehörigen Trolleys und weitere Wertgegenstände. Der gesamte Sach- und Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt (Tel.: 0621 174-3310) zu melden.

