POL-MA: Heidelberg: Radfahrer bei Unfall verletzt

Heidelberg (ots) - Verletzt wurde ein 29-jähriger Radfahrer bei einem Unfall am Montag gegen 17 Uhr in der Vangerowstraße/Bluntschlistraße. Eine Honda-Fahrerin aus dem Karlsruher Raum wollte auf einen Parkplatz abbiegen und hatte dies auch rechtzeitig durch Setzen des Blinkers angezeigt. Der dahinter befindliche Biker schenkte der Situation offenbar keine ausreichende Beachtung, fuhr auf den Wagen auf und stürzte.

Nach der Erstversorgung wurde er in einem nahegelegenen Krankenhaus ambulant behandelt. Die Heckscheibe splitterte komplett, so dass am Auto Schaden von 1.500 Euro entstand. Den Schaden am Bike beziffert die Polizei ebenfalls auf mehrere hundert Euro.

