POL-MA: Zuzenhausen: Versuchter Einbruch in Lokalität an der B 45 - Zeugen gesucht

Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht zum Montag versuchten bislang unbekannte Täter sich brachial Zugang zu einer Lokalität direkt an der B 45 zu verschaffen. Sämtliche Aufbrechversuche an Türe und Fenster schlugen fehl, so dass lediglich Sachschaden, dieser dürfte sich jedoch auf rund 3.000 Euro belaufen, entstand.

Als Einbruchszeit kommt bisherigen Erkenntnissen nach Sonntagabend, kurz vor Mitternacht bis Montagmorgen, 9 Uhr in Frage.

Die bisherigen Ermittlungen der Sinsheimer Polizei führten nicht zum Erfolg. Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 07261/6900 zu melden.

