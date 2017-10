POL-MA: Reilingen, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter versucht in Gartenhäuschen einzubrechen - Polizei sucht Zeugen

Reilingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In mehrere Gartenhäuschen in der Kleingartenanlage Herten versuchte eine bislang unbekannte Täterschaft in der Zeit zwischen Sonntag, 1. Oktober, 14 Uhr und Sonntag, 8. Oktober, 14:30 Uhr, einzubrechen. Sowohl an den Stahltüren der Gartenlauben, als auch an einem angrenzenden Geräteraum, konnten Hebelspuren festgestellt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim (Tel.: 06205 2860-0) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Sabrina Wettstein

Telefon: 0621 174-1115

E-Mail: sabrina.wettstein.extern@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell