POL-MA: Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen - Zeugen gesucht

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich von Samstag, 12 Uhr, auf Sonntag, 11 Uhr, auf nicht bekannte Weise Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Waldstraße. Daraufhin brach dieser in eine Wohnung im zweiten Obergeschoss ein und entwendete einen Lederbeutel samt Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen, denen in den vergangenen Tagen Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim (Tel.: 06205 2860-0) in Verbindung zu setzen.

