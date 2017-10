POL-MA: Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Mit fast 2 Promille Unfall gebaut

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Sachschaden in Höhe von etwa 6 000 Euro verursachte am Sonntagabend, 18:30 Uhr, ein 46-jähriger Mann aus Wiesloch. Die Fahrerin eines Mercedes Benz gewährte einem entgegenkommenden Pkw in der Gerbersruhstraße verkehrsbedingt den Vorrang, als der dahinterfahrende, 46-jährige Unfallverursacher die Situation zu spät erkannte und dem Mercedes Benz der 55-Jährigen mit seinem VW auffuhr. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten im Atem des 46-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein aufgrund dessen durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von beinahe 2 Promille. Der Mann hat nun eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer zu erwarten, sein Führerschein wurde einbehalten.

