POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Geldbörse aus Audi entwendet - Wer hat Auffälliges bemerkt?

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Aus einem blauen Audi wurde am Sonntag, 13:45 Uhr, eine Ledergeldbörse der Marke Fossil entwendet. Um in das Fahrzeuginnere zu gelangen, schlug der bislang unbekannte Täter die Beifahrerscheibe des im Lärchenweg, Höhe des Anwesens Nr. 20, geparkten Autos ein. Durch eine Zeugin konnte in Erfahrung gebracht werden, dass es sich bei dem Täter um einen ca. 180 cm großen, schlanken Mann handeln könnte. Zur Tatzeit soll dieser mit einer dunklen Jeans und einer hellbraunen Jacke, mit Pelzrand an der Kapuze, bekleidet gewesen sein. Die Polizei sucht nun Zeugen, die an und in der Umgebung der genannten Örtlichkeit, Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel.: 06201 1003-0 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Sabrina Wettstein

Telefon: 0621 174-1115

E-Mail: sabrina.wettstein.extern@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell