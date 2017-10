POL-MA: Mannheim-Neckarau: Wilhelm-Wundt-Schule mit Graffiti beschmiert - Wer hat etwas beobachtet?

Mannheim-Neckarau (ots) - Am Wochenende gingen bislang unbekannte Täter an der Wilhelm-Wundt-Schule, Belfortstraße, ans Werk. In der Zeit zwischen Freitag, 15 Uhr und Montag, kurz nach 6:30 Uhr, verschafften sich diese Zutritt zum Schulhof und besprühten anschließend einen Teil der Fassade des Altbaus, der Turnhalle und des Neubaus mit Graffiti. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1 000 Euro. Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau (Tel.: 0621 83397-0) zu melden.

