POL-MA: Mannheim-Neckarau: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - zwei Personen leicht verletzt

Mannheim (ots) - Zwei Personen, wurden am Sonntagmorgen, gegen 7:10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Neckarauer Straße/Friedrichstraße, leicht verletzt. Ein 34-jähriger VW-Fahrer war in der Neckarauer Straße in Richtung Mannheim-Schwetzingerstadt unterwegs. An der Kreuzung bog er nach links in die Friedrichstraße ab und kollidierte hierbei mit einem von rechts kommenden 27-jährigen Fiat-Fahrer. Der 27-Jährige sowie sein 36-jähriger Beifahrer zogen sich Verletzungen zu, die vor Ort erstversorgt wurden. Anschließend wurden sie mit Rettungswägen in Krankenhäuser gebracht. Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf über 7.000 Euro geschätzt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die Fahrbahn von einer verständigten Firma gereinigt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell