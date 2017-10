POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Mehrere PKW beschädigt oder aufgebrochen - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht!

Mannheim (ots) - In der Zeit von Samstag, 14:50 Uhr bis Montag, 1:05 Uhr, wurden im Bereich Mannheim-Innenstadt mehrere PKW von einem bislang unbekannten Täter beschädigt oder sogar aufgebrochen. Bisher sind der Polizei acht Fälle bekannt.

Im Bereich der U-Quadrate schlug der unbekannte Täter an drei Autos eine Scheibe ein, entwendete jedoch nichts. Ein Fiat, der ebenfalls an der Örtlichkeit stand, wurde rundherum zerkratzt. Zudem wurde die Beifahrertüre eingedrückt.

Aus einem Smart, der am Sonntagabend, kurz vor 22 Uhr, im Quadrat Q5 geparkt war, wurde ein Rucksack mit einem iPad, sämtlichem Zubehör und Kopfhörern im Wert von über 1.500 Euro gestohlen.

Im Quadrat K 2, C 2 und in der Kirchenstraße kam es ebenfalls zu drei PKW-Aufbrüchen, bei denen diversere Wertgegenstände, darunter eine Handtasche und Bargeld, gestohlen wurden. Auch hier schlug der Täter an zwei der betroffenen Autos eine Scheibe ein. Wie der Unbekannte in das Fahrzeug im Quadrat K2 gelangte, ist derzeit unklar.

Ob zwischen den Fällen ein Tatzusammenhang besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Weitere Geschädigte und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

