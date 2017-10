POL-MA: Heidelberg: Mutmaßlicher Fahrraddieb festgenommen - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) - Am Sonntagvormittag nahm eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte in der Franz-Knauff-Straße einen mutmaßlichen Fahrraddieb vorläufig fest.

Die Beamten wurden gegen 7.50 Uhr von einem Passanten alarmiert, der beobachtet hatte, wie der junge Mann an abgestellten Fahrrädern hantierte. Bei der Kontrolle hatte der 17-Jährige zwei Fahrräder bei sich. Zudem fanden die Beamten bei seiner Durchsuchung eine geringe Menge Marihuana.

Durch weitere Ermittlungen und die Angaben des jungen Mannes stellten die Ordnungshüter fest, dass eines der Räder am vergangenen Wochenende in der Vangerowstraße entwendet worden war. Das zweite Bike, ein Scott Atacama T50s Treckingrad, hatte der 17-Jährige kurz vor der Kontrolle an einem Fahrradständer in der Franz-Knauff-Straße Ecke Schillerstraße gestohlen. Die Fahrräder wurden sichergestellt.

Der Festgenommene durfte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinen Weg fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Weitere Zeugen sowie der Besitzer des entwendeten Treckingfahrrades der Marke Scott werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Telefon 06221/991700 in Verbindung zu setzen.

