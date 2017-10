POL-MA: Altlußheim: Ersparnisse aus Tresor gestohlen - Wer kann Hinweise zu dem Einbruch geben ?

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Freitagvormittag brachen bislang nicht ermittelte Täter in die Wohnung eines Anwesens in der Hebelstraße ein und durchsuchten diverse Schränke und Behältnisse.

Brachial öffneten die Unbekannten einen Tresor, räumten diesen aus und entnahmen aus einem weiteren Fach, das ebenfalls aufgebrochen wurde, Bargeld in Höhe von mehreren 10.000 Euro. Offenbar wurden noch weitere Räumlichkeiten des Anwesens betreten, aber bisherigen Angaben nach nichts weiter gestohlen. Als Einbruchszeit kommt 9 bis 12 Uhr in Betracht. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-5555, zu kontaktieren.

