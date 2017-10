POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Autofahrer verletzt 18-jährigen Fußgänger schwer und haut ab.

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein 18-jähriger Fußgänger wurde am frühen Sonntagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Plankstadt schwer verletzt. Ein 22-jähriger Mann war gegen 3.45 Uhr mit seinem Opel Corsa auf der Jahnstraße von der Grenzhöfer Straße kommend in Richtung Schubertstraße unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Straße "Am Ungersgarten" erfasste er den Fußgänger, der am Fahrbahnrand auf dem Fahrradstreifen in gleiche Richtung lief. Der Fußgänger stürzte auf die Motorhaube und wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Dabei erlitt der 18-Jährige schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Autofahrer hatte zunächst zwar angehalten, fuhr aber nach einem kurzen Gespräch mit den zwei Begleitern des 18-Jährigen einfach weiter. Während der Unfallaufnahme kehrte der Opel-Fahrer jedoch wenig später zu Fuß zur Unfallstelle zurück. Den Beamten fiel sofort Alkoholgeruch im Atem des Mannes auf. Einen Alkoholtest wollte er nicht durchführen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den 22-Jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt. Sein Führerschein wurde in Verwahrung genommen

