POL-MA: Dielheim: Versuchter Wohnungseinbruch in der Mozartstraße

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Einen versuchten Wohnungseinbruch hat die Polizei in der Mozartstraße zu verbuchen. Bislang unbekannte Täter machten sich in der Nacht zum Sonntag an der Hauseingangstüre zu schaffen, gelangten aber nicht ins Innere des Anwesens. Die Schadenshöhe ist aktuell nicht bekannt. Als tatrelevante Einbruchszeit kommt Samstagabend, 22 Uhr bis Sonntagmorgen, 8 Uhr in Betracht. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-5555, in Verbindung zu setzen.

