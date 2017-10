POL-MA: Heidelberg: Diebstahl aus Auto - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) - In der Nacht zum Sonntag verschafften sich bislang nicht ermittelte Täter durch Einschlagen der Scheibe Zugang zu einem in der Mannheimer Straße stehenden Nissan Skyline und bauten diverse Teile aus. Da auch alle vier Reifen "platt" waren, ist die Gesamtschadenshöhe aktuell nicht bezifferbar. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag Verdächtiges bemerkt haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0, in Verbindung zu setzen.

