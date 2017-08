POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Einbrüche in Gaststätten - Zeugen gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Zeit zwischen Sonntag und Dienstag versuchten bislang unbekannte Täter in mehrere Gaststätten einzubrechen.

Nichts Stehlenswertes fanden die Unbekannten in der "Obere Badstraße", wo sie zwischen Montagabend, 18.30 Uhr und Dienstag, 6 Uhr sowie in einem Bistro in der Straße "Neuer Markt", in der Zeit zwischen Sonntag, 20.15 Uhr und Dienstag 16 Uhr, einbrachen.

In einer Speisegaststätte in der Kellereistraße entwendeten die Unbekannten in der Zeit zwischen Montag, 23.30 Uhr und Dienstag, 9 Uhr, ein Handy im Wert von mehreren Hundert Euro. Bei allen drei Einbrüchen verursachten die Langfinger Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Ob ein Tatzusammenhang zwischen den drei Einbrüchen und zwei weiteren in der Beckstraße und der "Untere Badstraße" (wir berichteten am 8.8.2017) besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Eberbach unter Telefon 06271/92100 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell