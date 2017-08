POL-MA: Nußloch: Unfall mit Betonmischer; 90-jähriger Autofahrer schwer verletzt

Nußloch (ots) - Schwere Verletzungen zog sich ein 90-jähriger Mercedes-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag an der Einmündung von der K 4158 auf die L 547 zu. Er wurde nach seiner Notärztlichen Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der 90-Jährige war mit seinem Wagen kurz nach 12 Uhr von der untergeordneten Straße aus Richtung Maisbach nach links auf die L 547 in Richtung Schatthausen abbiegen. Dabei übersah er einen Betonmischer, der in Richtung Baiertal unterwegs war. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Der Mercedes des 90-Jährigen ist Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 10.000.- Euro. Die L 547 war zunächst in beiden Richtungen voll gesperrt, später wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei regelte den Verkehr. Nach rund einer Stunde, kurz nach 13 Uhr, war die Unfallstelle geräumt und die Fahrbahn wieder frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell