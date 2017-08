POL-MA: Mannheim-Schönau: Einbruch in Vereinsräumlichkeiten - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Schönau (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen unbekannte Täter in Räumlichkeiten eines Sportvereins im Stadtteil Schönau ein. Die Einbrecher drangen zunächst auf unbekannte Weise auf das Gelände des Vereins in der Rudolf-Maus-Staße, das mit einem Zaun und einer Hecke umgeben ist, ein. Anschließend schlugen sie eine Scheibe am Jugendcontainer ein und öffneten das Fenster. Nachdem sie in die Räumlichkeiten eingestiegen waren, durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Ob sie dabei etwas entwendeten, ist derzeit noch nicht bekannt Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier MA-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell