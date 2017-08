POL-MA: Mannheim: Ohne Beleuchtung unterwegs....

Mannheim (ots) - In der Nacht zum Mittwoch war eine 38-Jährige ohne Fahrzeugbeleuchtung an ihrem Smart in der Mittelstraße unterwegs und machte so eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Oststadt auf sich aufmerksam. Bei der anschließenden Kontrolle gab die Frau sofort an, zu viel Alkohol konsumiert zu haben. In der Mittelablage stand zudem eine Flasche Bier. Nach der Alkoholüberprüfung, diese ergab immerhin satte 1,72 Promille, waren auf der Dienststelle Blutentnahme und Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Mannheim fällig.

