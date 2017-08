POL-MA: Mannheim: Citroen kontra Yamaha - 52-Jähriger leicht verletzt

Mannheim (ots) - Ein zum Glück nur leicht verletzter Motorradfahrer und Sachschaden von 7.000 Euro forderte ein Unfall am Dienstag gegen 16.30 Uhr in der Sibylla-Merian-Straße. An der aufgrund eines Rückstaus gebildeten Fahrzeugkolonne wollte der Yamaha-Fahrer vorbeifahren, als just im selben Moment der 40-jährige Citroen-Fahrer ausscherte und es daher zur Kollision mit dem Motorradfahrer kam. Dieser stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Citroen und Yamaha waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppdiensten von der Unfallstelle abtransportiert werden.

