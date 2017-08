POL-MA: Dossenheim: Versuchter Wohnungseinbruch in der Uhlandstraße Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Dossemheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bislang unbekannte Täter versuchten am Dienstagvormittag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Uhlandstraße einzubrechen. Die Hebelversuche schlugen allesamt fehl, so dass die Einbrecher nicht in die im obersten Stockwerk gelegene Wohnung gelangten und somit lediglich Sachschaden von einigen hundert Euro entstand. Da sich im EG eine Praxis befindet und die Zugangstüre nicht verschlossen ist, ist der Zugang zum Anwesen für Jedermann möglich. Patienten dieser Praxis oder sonstige Zeugen, die zur tatrelevanten Einbruchszeit (8.25 und 12.45 Uhr) verdächtige Personen/Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, das Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0, zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell