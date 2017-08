POL-MA: Sinsheim: Motorradfahrer bei Unfall auf A 6 schwer verletzt; Pressemitteilung Nr. 1

Sinsheim (ots) - Schwere Verletzungen erlitt ein 41-jähriger Motorradfahrer am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der A 6. Der Biker war in Richtung Heilbronn unterwegs, als er kurz nach 9 Uhr, an der Anschlussstelle Sinsheim-Süd abfahren wollte und aus bislang unbekannten im Kurvenbereich stürzte. Nach seiner notärztlichen Versorgung wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Die Unfallstelle ist derzeit noch wegen der Unfallaufnahme gesperrt.

