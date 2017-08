POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Angebranntes Essen sorgt für Einsatz von Feuerwehr und Polizei; keine Verletzte

Mannheim (ots) - Feuerwehr und Polizei mussten am Dienstagabend zu einem Einsatz in die Rheinhäuser Straße ausrücken, nachdem Zeugen zuvor bei der Feuerwehrleitstelle einen Zimmerbrand gemeldet hatten. Wie sich herausstellte hatte ein 26-jähriger Mann im zweiten Obergeschoss seine Pizza im Backofen vergessen, weshalb es in der Folge zu einer starken Rauchentwicklung gekommen war. Es entstand weder ein offenes Feuer noch Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell