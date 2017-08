POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Beharrlicher Kletterer bricht zweimal durch Plexiglasvordach

Mannheim-Innenstadt (ots) - Ein beharrlicher 22-Jähriger kletterte am frühen Dienstagmorgen in der Innenstadt zweimal auf ein Plexiglas-Vordach und stürzte herab. Der junge Mann war gegen zwei Uhr auf das Vordach im Innenhof eines Anwesens in den M-Quadraten gestiegen. Als dieses unter ihm brach, stürzte er vier Meter in die Tiefe auf einen darunter geparkten Porsche und beschädigte diesen. Ein Anwohner wurde auf den Vorfall aufmerksam und verwies den Mann von dem Anwesen. Wenig später bemerkte der Anwohner erneut einem lauten Schlag im Innenhof und sah, dass der 22-Jährige unbeeindruckt seines vorherigen Sturzes erneut auf das Dach geklettert war und wiederum durch das Plexiglasdach gebrochen und herabgefallen war. Dabei hatte er sich offenbar verletzt. Nachdem der Anwohner die Polizei verständigt hatte, flüchtete der beharrliche Kletterer in Richtung Kaiserring. Als wenig später durch die Rettungsleitstelle eine verletzte Person unweit des Ereignisortes gemeldet wurde, konnte der 22-Jährige in der Heinrich-Lanz-Straße angetroffen werden. Er gab an, dass er seinen Schlüssel bei einem Freund holen wollte, dieser ihm jedoch nicht öffnete. Um auf sich aufmerksam zu machen, war er auf das Dach gestiegen. Beim dem Sturz hatte er auf dem Vordach sein Mobiltelefon verloren. Um dieses zu holen, war er erneut nach oben gestiegen. Anstatt jedoch an sein Handy zu gelangen, stürzte er abermals ab und verlor dabei seine Armbanduhr und einen Schuh. Zudem zog er sich eine Verletzung am Arm zu, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Während seiner Kletteraktion stand der Pechvogel zudem unter Alkoholeinfluss. Ein Vortest ergab einen Wert von fast 0,5 Promille.

