POL-MA: Mannheim-Schönau: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverletzung - beträchtlicher Sachschaden entstanden

Mannheim-Schönau (ots) - Ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden ereignete sich am Montagmorgen im Stadtteil Schönau. Ein 64-jähriger Mann war gegen 9.30 Uhr mit seinem Ford Transit in der Graudenzer Linie in Richtung Frankenthaler Straße unterwegs. An der Einmündung zur Frankenthaler Straße missachtete er beim Linksabbiegen das Rotlicht der Ampel und stieß im dabei mit einem 52-jährigen Mercedes-Fahrer zusammen, der mit seinem Vito auf der Frankenthaler Straße in Richtung Sandhofen fuhr. Verletzt wurde niemand. Bei dem Zusammenstoß wurden jedoch beide Fahrzeuge zu stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf über 50.000 Euro geschätzt. Im Anschluss musste die Fahrbahn wegen ausgelaufener Betriebsstoffe durch eine Fachfirma gereinigt werden. Es ergaben sich vorübergehende leichte Verkehrsbeeinträchtigungen im Einmündungsbereich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell