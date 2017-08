POL-MA: Mannheim-Rheinau: Vermisste demenzkranke Frau konnte während Fahndung wohlbehalten aufgefunden werden

Mannheim-Rheinau (ots) - Eine 66-jährige schwer demenzkranke Frau wurde am Montagmorgen durch Angehörige bei der Polizei als vermisst gemeldet. Das Verschwinden der in der Rohrhofer Straße wohnhaften 66-jährigen Frau wurde gegen 8.30 Uhr durch Angehörige bemerkt und kurz darauf der Polizei gemeldet. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich führte zunächst nicht zum Auffinden der Vermissten. Eine Ortung des am Handgelenk getragenen GPS-Senders schlug fehl, da offenbar dessen Akku leer war. Nachdem der Fahndungsradius ausgeweitet worden war, konnte die Seniorin im Nachmittag, gegen 15 Uhr durch die Besatzung eines Polizeihubschraubers im Naturschutzgebiet Schwetzinger Wiesen/ Edinger Ried ausgemacht werden. Sie wurde in Gewahrsam genommen und wohlbehalten in die Obhut ihres Sohnes gegeben.

