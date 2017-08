POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei weitere BMW aufgebrochen - Zeugen gesucht

Rauenberg/Rhein-Neckar-Krei (ots) - Wie berichtet, wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag zwei BMW aufgebrochen und in einem Fall ein Navi entwendet. Im Laufe des Montag meldeten sich zwei weitere Geschädigte, denen ebenfalls ihre BMW aufgebrochen wurden. In der Bieggasse und der Straße An der Brennerei wurden die Scheiben eingeschlagen, die Fahrzeuge geöffnet und ein Airbag bzw. ein Multifunktionslenkrad ausgebaut. Der Schaden beläuft sich auf über 5.000 Euro. In der Talstraße hatten die Täter gegen 3.50 Uhr eine externe Alarmanlage ausgelöst. Der wach gewordene Besitzer konnte nur noch beobachten, wie die Täter mit einem hellbeigen, älteren Auto flüchteten. Weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-5555 an die Kriminalpolizei in Heidelberg zu wenden.

