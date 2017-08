POL-MA: Mannheim-Gartenstadt: Zahlreiche Diebstähle in Freibad - aufmerksame Zeugen - 29-jährige Tatverdächtige ermittelt

Mannheim (ots) - Zu einer Reihe von Diebstählen kam es am Sonntag im Carl-Benz-Bad in der Baldurstraße. Kurz nach 17 Uhr verständigte der Bademeister die Polizei, nachdem Zeugen eine Frau beobachtet hatten, die Wertgegenstände von Liegeplätzen entwendete. Wie sich herausstellte, hatte die 29-jährige Tatverdächtige etwas aus einer Tasche genommen und kurze Zeit später etwas in eine Mülltonne geworfen. Das beobachtete eine 34-jährige Zeugin, die zwei zurückkehrende Mädchen informierte. Es stellte sich heraus, dass einer Elfjährigen die Geldbörse fehlte. In der besagten Mülltonne konnte die Geldbörse gefunden werden, es fehlte eine geringe Bargeldsumme. In der Zwischenzeit hatte der Freund der Zeugin die Tatverdächtige weiter beobachtet. Dabei ertappte er die 29-Jährige auf frischer Tat bei einem weiteren Diebstahl, als sie etwas aus einer Tasche nahm. Er sprach sie daraufhin an, worauf sie ein Handy wieder zurücklegte. Beim Eintreffen der Polizei machten sich weitere Geschädigte bemerkbar. Einer 64-Jährigen waren eine Stofftasche mit zwei Handys, einem Zwölfjährigen die Geldbörse und einem 21-Jährigen der Rucksack gestohlen worden. Der Rucksack wurde vom Besitzer nach dem Hinweis einer unbekannten Zeugin einen einem Gebüsch aufgefunden, aus der Geldbörse fehlten 50 Euro. Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen konnte kein weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Bei der Absuche des Liegewiesenbereichs wurde in einem Mülleimer ein Handy der 64-Jährigen sowie in einem weiteren Abfallbehälter der Geldbeutet des Jungen gefunden werden. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen. Weitere Zeugen als auch Geschädigte werden gebeten sich unter Telefon 0621/777690 zu melden.

