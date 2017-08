POL-MA: Mannheim-Jungbusch: VW-Fahrer fährt auf Radfahrerin auf - 21-Jährige verletzt

Mannheim (ots) - Eine 21-jährige Radfahrerin, wurde am Montag, gegen 14:40 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Neckarvorlandstraße verletzt. Die junge Frau war mit ihrem Zweirad in Richtung Neckarspitze unterwegs, als sie nach links in die Hafenstraße abbiegen wollte und ein nachfolgender 28-jähriger VW-Fahrer ihr von hinten auffuhr. Rettungssanitäter versorgten die Radfahrerin zunächst vor Ort und brachten sie anschließend in ein Krankenhaus. Am Auto sowie am Fahrrad entstand Sachschaden, der auf mehrere hundert Euro geschätzt wird.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell