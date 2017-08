POL-MA: Heidelberg: Schlägerei auf dem Bismarckplatz - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) - Noch keinen Schritt weiter sind die Ermittler des Polizeireviers Heidelberg-Mitte, bei der Aufklärung einer wechselseitig begangenen Körperverletzung, die sich bereits am Samstag, 22.07., gegen 2:40 Uhr auf dem Bismarckplatz ereignete. Zwei Personengruppen, darunter drei junge Männer und eine Frau im Alter von 21 bis 26 Jahren, gerieten aus bislang unbekannten Gründen in Streit, wonach es zu gegenseitigen Körperverletzungen und Beleidigungen kam. Einer der Streithähne, ein 21-Jähriger, wurde dabei verletzt und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Da die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Tathergang machten, bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Tel.: 06221/99-1700 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell