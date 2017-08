POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Ein erfolgreicher und ein versuchter Einbruch in Gewerberäume - Zeugen gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Zeit zwischen Montagnachmittag, 13 Uhr und Dienstagvormittag, 5.10 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Beckstraße ein.

Dort öffneten sie gewaltsam einen Geldspielautomaten und entwendeten das Bargeld. Bei dem Ausbruchsversuch eines zweiten Automaten entstand Sachschaden. Sowohl die Höhe des Diebstahl- als auch des Sachschadens sind noch nicht bekannt.

Ein Tatzusammenhang mit einem Einbruchversuch in ein Frisörgeschäft in der "Untere Badstraße" wird nicht ausgeschlossen.

Eine Zeugin informierte gegen 4.25 Uhr die Polizei, nachdem sie zwei bislang unbekannte Männer gesehen hatte, die versuchten die Geschäftstür aufzubrechen. Beim Erblicken der Frau flüchteten die beiden auf Fahrrädern in unterschiedliche Richtungen. Einer fuhr in Richtung der Ufer- der andere in die Friedrich-Ebert-Straße.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung fanden die Beamten in einer Grünanlage mutmaßliches Tatwerkzeug und ein Fahrrad, das sichergestellt wurde. Die beiden männlichen Täter wurden wie folgt beschrieben:

Ca. 20 - 25 Jahr alt. Einer hatte eine stämmige Figur, der andere trug ein rotes T-Shirt.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Eberbach unter Telefon 06271/92100 in Verbindung zu setzen.

