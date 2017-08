POL-MA: Heidelberg: Hausfassade mit Farbe beschmiert - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) - In der Zeit zwischen Sonntagabend, 21 Uhr und Montagvormittag, 10 Uhr beschmierte ein bislang unbekannter Täter in der Karlstraße die Fassade eines Gebäudes, in dem sich die Räume einer Studentenverbindung befinden. Durch das Aufsprühen der roten Farbe entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Telefon 062221/991700 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell