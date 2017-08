POL-MA: Heidelberg: Kollision zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw

Heidelberg (ots) - Montag, kurz vor Mitternacht, kam es auf der Carl-Benz-Straße zu einer Kollision zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw. Ein 34jähriger Mercedes Fahrer übersah beim Linksabbiegen eine in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn der Linie 26. Bei dem Zusammenstoß wurde weder der Fahrzeuglenker noch ein Insasse der Straßenbahn verletzt. Während an der Straßenbahn ein Sachschaden von ca. 2500,- Euro entstand, wurde der Schaden an dem neuwertigen Fahrzeug des Unfallverursachers mit ca. 45 000,- Euro beziffert. Im Zeitraum der Unfallaufnahme kam es bis 01.10 Uhr zu Beeinträchtigungen des Linienverkehrs. Ein Busersatzverkehr wurde Seitens der RNV eingerichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell