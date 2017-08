POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Einbruch in Cafe - Zigarettenautomat geleert - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Am vergangenen Freitag (04.08.) wurde in der Zeit zwischen 7 und 10 Uhr in ein Cafe in der Mittelstraße eingebrochen und ein Zigarettenautomat geleert. Der oder die Täter verschafften sich zunächst Zutritt in die Räume, indem sie eine Hintertüre aufhebelten. Im Innern wurde der Automat aufgebrochen und sämtliche Zigaretten sowie das Bargeld entwendet. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/33010 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden.

