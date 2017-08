POL-MA: Mannheim-Oststadt: VW Golf in Tiefgarage aufgebrochen und Rucksack mit hochwertiger Kamera gestohlen - Wer hat etwas gesehen?

Mannheim (ots) - Aus einem schwarzen VW Golf, der zwischen Freitag, 22:30 Uhr und Sonntag, 8 Uhr in einer Tiefgarage am Friedrichsplatz geparkt war, stahl ein bislang Unbekannter einen Rucksack samt einer hochwertigen Kamera und einem Objektiv im Wert von über 1.500 Euro. Nachdem der unbekannte Täter vergeblich versucht hatte, eine der Autotüren aufzuhebeln, schlug er auf der Fahrerseite die Scheibe der hinteren Tür ein und nahm den grün-schwarz-weiß gestreiften Rucksack an sich. Mit dem Diebesgut ergriff er dann in unbekannte Richtung die Flucht. Der entstandene Sachschaden kann bisher nicht beziffert werden.

Zeugen, die im genannten Tatzeitraum, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell