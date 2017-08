POL-MA: Meckesheim-Mönchzell: Busfahrer bestohlen; Aufklärung!!!; Pressemitteilung Nr. 2

Meckesheim-Mönchzell (ots) - Entgegen einer ersten Mitteilung von Sonntag, dem 06. August, wurde der Busfahrer während der Fahrt von Meckesheim nach Mönchzell nicht bestohlen. Vielmehr hatte sich der Busfahrer geirrt und die Tasche in einem anderen Bus deponiert. Somit ist die beschriebene junge Frau, die an der Haltestelle in Mönchzell ausgestiegen war, keiner Straftat verdächtig. Wir bitten dies bei der Berichterstattung zu berücksichtigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell