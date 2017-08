POL-MA: Hockenheim: Auto kontra Zweirad - 16-Jähriger verletzt sich

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Beim Abbiegen auf ein Tankstellengelände in der Reilinger Straße übersah am Sonntag gegen 19 Uhr eine Audi A 3-Fahrerin einen 16-jährigen Zweiradfahrer. Der junge Mann aus Leimen stürzte und zog sich auch Verletzungen zu. An dem Audi sowie an der Honda entstand Schaden von mehreren hundert Euro. Der 16-Jährige wurde an der Unfallstelle erstversorgt und danach in das Schwetzinger Krankenhaus eingeliefert. Die Verursacherin muss mit einer Anzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell