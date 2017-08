POL-MA: Altlußheim: B 39: Verkehrsunfall fordert 9.000 Euro Schaden - eine Beteiligte verletzt

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine 30-jährige Renault-Clio-Fahrerin war am Sonntagabend gegen 21 Uhr auf der B 39 in Fahrtrichtung Speyer unterwegs und wollte nach links in Richtung Sportplatz abbiegen. Da sie offenbar die Geschwindigkeit der ordnungsgemäß entgegenkommenden Seat Ibiza-Fahrerin aus Hockenheim unterschätzt hatte, kam es beim Abbiegevorgang zum Zusammenstoß. An Renault und Seat entstand ein Gesamtschaden von 9.000 Euro. Die nicht mehr fahrbereiten Autos transportierten Abschleppdienste von der Unfallstelle ab. Die Hockenheimerin zog sich auch diverse Verletzungen zu und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.

Die 30-Jährige sieht einer Anzeige entgegen.

