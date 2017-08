POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Versuchter Fahrraddiebstahl

Mannheim (ots) - Mit einem noch verschlossenen und auch zusammengeklappten Rad war am Sonntagabend ein bislang nicht ermittelter Mann auf der Carl-Metz-Straße in Richtung Lindenhofunterführung unterwegs. Ein Zeuge sprach den Mann gegen 19.30 Uhr an, der das Rad zurückließ und in Richtung Bellenstraße flüchtete. Der Unbekannte trug ein rotes T-Shirt, dunkle Basecap, kurze Hose, weiße Socken.

Das Fahrrad, der Marke Cyco, Modell Kompaktbikecycle, 7-Gang, wurde sichergestellt und zum Polizeirevier Mannheim-Neckarau verbacht. Der Besitzer des Rades wird gebeten, sich unter Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

