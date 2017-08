POL-MA: Ketsch: Audi A 4 beschädigt und geflüchtet

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Rund 20 Minuten parkte am Samstagmittag ein aus Ketsch stammender Mann seinen Audi A 4 auf dem LIDL-Parkplatz in der Hockenheimer Straße. Ein bislang Unbekannter richtete Schaden von 1.500 Euro an und entfernte sich danach unerlaubt, so dass die Polizei nun wegen Unfallflucht ermittelt. Abgestellt hatte der Mann seinen Wagen zwischen 12.10 und 12.30 Uhr und erstattete sogleich Anzeige bei der Schwetzinger Polizei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 06202/2880 zu melden.

