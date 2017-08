POL-MA: Mühlhausen: Radtour endete im Krankenhaus

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Vermutlich infolge Unachtsamkeit fuhr am Sonntag kurz vor 18 Uhr eine 56-jährige Radfahrerin aus St.Leon-Rot ihrem vorausfahrenden Ehemann in der Oberen Mühlstraße ins Hinterrad und stürzte. Trotz des getragenen Fahrradhelms zog sich die Frau diverse Verletzungen zu, die nach der Erstversorgung an der Unglücksstelle in einem Krankenhaus weiterbehandelt werden mussten. Mittels Hubschrauber wurde die 56-Jährige nach Mannheim geflogen. An den Rädern war offenbar kein Schaden entstanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell