POL-MA: Ilvesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Gartenlauben der Minigolfanlage - Wer hat etwas gesehen?

Ilvesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 21 Uhr und 9:30 Uhr, geriet eine Minigolfanlage in das Visier von Einbrechern. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich über einen Zaun Zutritt auf das verschlossene Gelände der Minigolfanlage. Nachdem eine Lampe von einer der Minigolfbahnen beschädigt wurde, wurden die Schlösser der beiden Gartenlauben gewaltsam aufgebrochen. Entwendet wurde nichts. Nach Angaben eines Verantwortlichen entstand ein Sachschaden von ca. 2000,-. Zeugen, die zur genannten Zeit Auffälliges bemerkt haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg (Tel.: 06203 93050) in Verbindung zu setzen.

