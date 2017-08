POL-MA: Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der A6 - Verursacher flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine 45-jährige VW-Fahrerin war am Sonntagabend, um 19:45 Uhr, auf der rechten Fahrspur auf der A6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Auf der Höhe des Rasthofes Hockenheim wechselte ein bislang unbekannter Fahrer eines braun/bronzefarbenen BMW, vermutlich X1, vom mittleren Fahrstreifen auf die rechte Fahrspur und kollidierte hierbei seitlich mit der ordnungsgemäß fahrenden VW-Fahrerin. Um den entstandenen Schaden zu prüfen, fuhr diese daraufhin auf den Beschleunigungsstreifen. Obwohl der Unfallverursacher vorerst den Anschein machte ebenfalls halten zu wollen, fuhr dieser davon, ohne sich um die Angelegenheiten zu kümmern. Am VW entstand ein Schaden in Höhe von 2500,-. Zeugen, die zur genannten Zeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Walldorf (Tel.: 06227 358260) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell